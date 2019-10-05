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“Çorum ekonomisinin toparlanma ihtiyacı var”

ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, şimdiye kadar ciddi biçimde ihmal edilen Çorum’un, şu dönemde de “devlette para olmadığı için” hak ettiği yatırım ve hizmetleri alamadığını belirterek, “Çorum sürekli kan kaybediyor. Çorumlu’nun dişiyle-tırnağıyla oluşturduğu, övünç kaynağı özel sektör kuruluşları çökmenin eşiğinde. Çorum’da topyekûn bir toparlanmaya mutlak zaruret var” dedi.

“Çorum ekonomisinin toparlanma ihtiyacı var”

ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, şimdiye kadar ciddi biçimde ihmal edilen Çorum’un, şu dönemde de “devlette para olmadığı için” hak ettiği yatırım ve hizmetleri alamadığını belirterek, “Çorum sürekli kan kaybediyor. Çorumlu’nun dişiyle-tırnağıyla oluşturduğu, övünç kaynağı özel sektör kuruluşları çökmenin eşiğinde. Çorum’da topyekûn bir toparlanmaya mutlak zaruret var” dedi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 01:21
“Çorum ekonomisinin toparlanma ihtiyacı var”

Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’la birlikte katıldığı “Çorum Güncesi” programında Çorum’un gündemine ilişkin değerlendirmeler yapan Yolyapar, Çorum’da gerek sanayi, gerekse sosyal yaşam açısından “okul” görevini yerine getiren Çimento Fabrikası’nın kapanmasının büyük kayıp olduğunu vurgulayarak, “Gerçi, inşaat sektörü durduğu için şu an itibariyle çimento talebi çok düşük, ama Çorumlu ilk göz ağrısı Çimento Fabrikası’ndan vazgeçmek istemiyor. Daha uygun bir yere, teknolojisi yeni bir fabrikanın kurulmasını herkes büyük bir arzuyla bekliyor.” diye konuştu.

Şeker Fabrikası’nı alan Safi Holding’in ileri hedefler açıkladığına da dikkat çeken Mehmet Yolyapar, gıda sektöründe büyük bir markanın Çorum’dan çıkacağı umudunu taşıdığını anlatarak, “Çorum, bölgede sanayileşme hamlesini başlatan ilk ve tek kent. Sanayileşme sürecinin kesintiye uğramaması ve kurulu tesislerin de çökmemesi için, mutlaka altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Havalimanı da işte bunun için zaruri. Havalimanı olmadan sanayi kenti olunamaz.” ifadesini kullandı.

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Çorum’un dünya çapında tarih hazinelerine sahip olduğunu, Hitit ve Kadeş markalarını çok iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydederken de, “Bacasız sanayi turizmin, Çorum ekonomisi açısından büyük değer ifade edeceğini, herkesin idrak etmesi gerekir. İlk etapta 500 bin, ileri aşamada 1 milyon turist hedeflerimize ulaşırsak, Çorum’da herkesin ekmeği büyür. Esnaf odalarımızın örenyerlerini ziyaret etmeye başlamasını, bu bakımdan çok anlamlı buldum ve takdir ettim.” dedi.

(Haber Merkezi)

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