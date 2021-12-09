Çorum, ekonomik rakamlarda ilk, yaşam standardında son sıralarda

Çorum, demiryolu, havalimanı gibi temel ulaşım altyapısından yoksun bırakıldığı halde, son yıllarda Türkiye ekonomisinin parlayan yıldızı. Ahlatcı Holding’in de varlığında, ciro ve ihracat bakımından çoğu büyük ili bile geride bırakıyor.

Ne var ki, FORBES Dergisi’nin yaşam standartları sıralamasında,Türkiye’nin 81 ili içinde 39,55 genel endeks puanı ile 60. sırada yer alıyor. Bir ilde, hava ve demiryolu ulaşımı yoksa, yaşam kalitesi de düşükse, dışarıdan kim gelir de yatırım yapar? Kültür ve turizmi gelişir mi? İşte böyle, kendi evlâtlarının “memleket sevdası” nedeniyle yaptığı yatırımlarla sınırlı kalır.

(Haber Merkezi)

