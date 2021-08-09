Çorum ekiplerinin yangın müdahalesi devam ediyor 

Çorum Belediyesi yangın bölgesine desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta bölgeye gönderilen ekskavatör Aydın’ın Akçaova Kasabasında yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: “Aydın Akçaova Kasabasında yangını söndürmek için görev yapan 3 personelimiz ve ekskavatörümüz müdahale çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Bu zor günleri hep beraber omuz omuza vererek aşacağız inşallah” diye konuştu.

Belediye daha önce de Akdeniz bölgesindeki yangınlara müdahale etmek amacıyla bölgeye ekip göndermişti. Çorum’dan giden ekipler, orman yangınlarına müdahale etmek için canla başla çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Çorum Belediyesi, orman yangınının görüldüğü bölgelere gıda ve hijyen kolisi ile hayvanlar için yem göndermişti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, orman yangınlarına karşı Çorum Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

