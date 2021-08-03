Çorum ekibi, Adana’daki yangına da müdahale etti

Çorum Orman İşletme ekibi beraberindeki Bayat, İskilip, Tokat, Erbaa, Niksar, Samsun ve Amasya Orman İşletme ekipleri ile birlikte Adana Kozan’da çıkan yangını kontrol altına almayı başardı. Adana Karaisalı’daki yangını da söndüren Çorum Orman İşletme ekipleri Adana Aladağ’a sıçrayan yangına da müdahale etti.

Kadirli ilçesine çok yakın olan bölgede soğutma işleri devam ederken, Ceyhan’daki yangının kontrol altına alındığı ancak aşırı rüzgar nedeniyle yangının daha geniş alana yayılabileceği belirtildi.

Öte yandan bölgeden bilgi veren ekipler Adana İmamoğlu’ndan henüz bilgi alınamadığını ancak aşırı duman olduğunu bildirdiler.

(Haber Merkezi)

