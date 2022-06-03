Çorum Eğitim-Sen korosu büyüledi

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda 2 ve 3 Haziran günleri olmak üzere iki gün düzenlenen konsere yurttaşların katılımı yoğun oldu.



Konser öncesi bir konuşma yapan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Orhan Kemal, Ahmed Arif ve Nazım Hikmet’in hayata veda ettiği ay olan Haziran ayının aynı zamanda “Gezi” ile de anıldığını belirterek, türküler eşliğinde kaybedilen aydın ve sanatçılarla birlikte Gezi’de yaşamını yitiren gençlerin de anılacağını kaydetti.



Eğitim-Sen Müzik Topluluğu’nun uzun bir hazırlık süreciyle birlikte bir türkü gecesi hazırladığını belirten Beyaz, “Sevda kokan, mücadele kokan, kültür kokan bu gecede bütün baskılara rağmen türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Beyaz’ın konuşmasının ardından Eğitim-Sen Müzik Topluluğu, birbirinden güzel türküleri büyük bir ustalıkla seslendirdi.

Bağlamada Emre Özkeskin, Rıza Aydın’ın, bass gitarda Zeynel Demir’in, gitarda İbrahim Çelikcan’ın, kavalda Cevahir Sarıkaya’nın, kemanda Serkan İşçi’nin, klavyede Dinçer Şimşek’in, piyanoda Barış Hardal’ın, viyola-davulda Cansu Hardal’ın görev aldığı konserde; Anıl Doğan, Aslı Uçar, Ayten Atay, Cansu Hardal, Çiğdem Önal Kocabıyık, Dinçer Şimşek, Gürsel Menekşe, Hilal Aydın, İbrahim Çelikcan, Kenan Sırma, Özlem Ceyhuni, Pınar Topal, Rıza Aydın, Serkan İşçi, Yeliz Özumar, Yeşim Demirörs, Zehra Alıcı ve Zeynel Demir, solist olarak sahneye çıktı.

(Taner ŞİMŞEK)

