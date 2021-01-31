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Çorum eğitim camiasının acı günü

Çorum Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Biyoloji Öğretmeni Fazlı Çolak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Güncel 31.01.2021, 02:00
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Çorum eğitim camiasının acı günü

Eğitim camiasının sevilen öğretmenlerinden Fazlı Çolak'ın vefatı ailesi, mesai arkadaşları ve öğrencileri başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu. Çolak için Hıdırlık mezarlığında tören düzenlendi. Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. 
Çolak’ın kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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