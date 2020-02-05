Çorum Eczası Odası’ndan “coronavirüs” açıklaması

Hastalığın solunum yolu ile bulaştığını söyleyen Güler, “Öksürük, hapşırık vb. durumların esnasında çevreye saçılan virüs içeren solunum salgısı damlacıklar diğer kişilerin mukozalarına temas ederek bu kişilerin hastalanmasına neden olur. Bugüne dek elde edilen bilgilere göre 2019 -n CoV; insanlar, gıdalar ve hayvanlar yolu ile bulaşmaktadır. Yaşlılar, hamileler, çocuklar ve kronik hastalıkları olan (kanser, KOAH gibi) risk grubu yüksek insanlarda enfeksiyon daha ağır bir tabloda seyredebilmektedir. Hastalarda yüksek ateş, nefes darlığı, kuru öksürük ve akciğerlerde solunum güçlüğü başlıca belirtilerdir” dedi.

Sağlıklı yaşamın sürdürülebilmesi için tüm bulaşıcı hastalıklara karşı korunmanın önemli olduğunu kaydeden Güler, “Coronovirüs de kendimizi korumak için çaba sarf etmemiz gereken hastalıklardan bir tanesidir. Mevsimsel griplerde yaşadığımız risklerde olduğu gibi, paniğe kapılmadan temel korunma gerekliliklerini yerine getirmeliyiz. Öncelikle risk grubu yüksek olan çocuklar, yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar, kalabalık ve kapalı ortamlara girmekten kaçınmalıdır. Hali hazırda bu virüse karşı aşı ve antivirütik bir ilaç bulunmadığı için hasta kişilerle temastan kaçınılmalıdır. Hijyen şartlarına büyük ölçüde dikkat edilmesi gerekir. Eller sabun, su ve alkol bazlı (kolonya) temizleyicilerle sık sık dezenfekte edilmelidir. Temiz olmayan eller ile göz, ağız ve burun teması yapılmamalıdır. Maskeler ile hapşırma, öksürme sırasında ağız ve burun kapatılmalıdır.

Hastalık özellikle boğaz epitelinde seyretmekte, bu yüzden sık sık su içilerek boğaz epitelinden uzaklaştırmaya dikkat edilmelidir. Boğaz epitel dokusunun bütünlüğü bozacak (tahriş etmek gibi) durumlardan kaçınılmalıdır. Riskli seyahatler yapılacaksa hekimlerimize danışılarak gargara ve ağız spreyi kullanma sağlanmalıdır.

Tıbbi maskeleri hastaların hastalığı bulaştırmamaları için kullanmalarının yanında, sağlıklı kişilerde temastan kaçınmak için kullanmalıdır. Hayvansal gıdalar iyice pişirilerek tüketilmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek diğer mevsimsel griplerde olduğu gibi coronovirüsde de önemlidir. Bunun için yorgunluktan kaçınarak istirahat edilmeli, dengeli beslenmeli, bol sıvı tüketilmeli, vücutta eksikliği olan vitaminlerin, minarellerin takviyelerle dışarıdan ve beslenme ile eksikliğin tamamlanması çok önemlidir. Çiftlik hayvanları yâda vahşi hayvanlardan korunmasız temastan kaçınılmalıdır. Hastalık belirtileri ateş, titreme, öksürük, solunum güçlüğü, baş, boğaz ve kas ağrısı görüldüğünde derhal sağlık kuruluşlarında ki doktorlarımıza başvurulmalıdır.” (Haber Merkezi)