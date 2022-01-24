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Çorum Eczacı Odası’ndan Başaranhıncal’a ziyaret
Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ve yönetimi, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ziyarette bulundu.
Güncel 24.01.2022, 20:20
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Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şefkat Güler beraberinde Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Sayman Ecz. Ali İskender Türkmen, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Seçil Ertürk ve Kongre delegesi Ecz. Olcay Çorumlu ile birlikte Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Oda Başkanı Güler yeni yönetimini TSO Başkanı Başaranhıncal’a tanıtırken, Başaranhıncal da geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e yaptıkları ziyarette eczacılar ile ilgili ilettikleri konularla ilgili bilgi sundu.
Eczacı Odası heyeti ayrıca KOSGEB’in toplantısı için odanın konferans salonunu kendilerine tahsis eden TSO Başkanı Başaranhıncal’a teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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