Çorum Eczacı Odası’na ziyaret

İstanbul Eczacı Odası’nın ilk kadın başkanı Ecz. Şeker Pınar Özcan, Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Bilal Arpacı ve İstanbul Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tülü, Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret ettiler.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ve diğer Oda yöneticileri ile Anitta Otel’de yapılan toplantıdan sonra anı fotoğrafı çektirildi. (Haber Merkezi)

