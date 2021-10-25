Çorum Eczacı Odası’na kutlama
TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ile Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Taner Ercanlı, Genel Kurul’da yeniden seçilen Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler ve arkadaşlarını ziyaret ederek kutladılar ve başarı dileklerini ilettiler. Ziyaret sırasında mesleki sorunlar da değerlendirildi. (Haber Merkezi)
Güncel 25.10.2021, 21:20
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