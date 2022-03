Çorum Eczacı Odası, Kadınlar Günü’nü kutladı

8 Mart’ın uluslararası bir gün olduğunu belirten Güler, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ekonomi, eğitim, sağlık, sosyal, siyasi ve sanayi alanında daima var olan kadınlarımız bu alanlarda göstermiş oldukları başarılardan dolayı da bu günde ödüllendirilmektedirler. Bu ödüllerle üretken kadınlarımız takdir edilmelerinin mutluluğunu yaşamaktadırlar.

Kadın anne, kadın abla, kadın teyze, kadın anneanne, kadın babaanne, kadın kardeş, kadın yenge, kadın hala, kadın her şeydir. Sevgi ve merhametin kucağıdır. Onların tüm istekleri de insan haklarının temelinde olan özgürlük, güvenlik, seçmek ve seçilmek, saygınlık, onurlu yaşamak, sağlığının korunması, sosyal güvencesi, mülkiyet hakkı, yasalarda eşit muamele, her türlü şiddete, tacize ve onurlarının zedelenmesine karşı korunma ve kısacası tüm insanlığın istediği haklardır.

Bugün dolayısı ile milli mücadelemizde emek vermiş tüm kahraman kadınlarımızı rahmetle anıyorum. Vatanımızı korumak için şehit olmuş evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin acılarını yaşayan kadınlarımıza sabırlar diliyorum. Ülkemiz dışında Suriye, Afganistan ve şuan Ukrayna'da yaşanan savaşlarda kadınların çektiği acıları paylaşıyor savaşların son bularak kadınlarımızın genç kızlarımızın acılarının bir an önce dinmesini istiyorum.

Günümüz aile düzeninde ve medeniyet birikimimizin inşasında önemli bir rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanılabilir daha huzurlu, mutlu ve güzel bir yer haline getirme çabasıyla yaşayan kadınlarımızın bu önemli gününü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘dünyada her şey kadının eseridir’ sözleriyle kutluyorum.” (Haber Merkezi)