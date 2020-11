"Çorum, dünya tarihine yön veren güçlü medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM'de açıklama yaptı. Kavuncu, Çorum'un sanayi ve ihracat alanlarında sahip olduğu ve her geçen gün artan potansiyelinin yanı sıra kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bu medeniyetlere ait paha biçilmez eserleri bağrında saklayarak günümüze kadar taşımış olması nedeniyle de bir turizm kenti olduğunu ifade etti. Kavuncu, "Anadolu coğrafyası tarih boyunca kadim medeniyetlerin beşiği olmuş ve dünya medeniyet tarihinin en parlak sayfaları bu coğrafyalarda yazılmıştır. Medeniyetler geçidine sahne olan Anadolu coğrafyası, bu medeniyetlere ait paha biçilemez hazineleri bağrında saklamış ve bu güne kadar da taşımıştır. Bu nedenle bu topraklar adeta bir açık hava müzesi gibidir. Bu müzenin en nadide parçalarından biri olan UNESCO Dünya mirası 'Hattuşa', Çorum'da Hitit İmparatorluğunun başkenti olarak yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuştur. Hitit uygarlığı Anadolu"da; merkezi idareye dayalı, 'Pankuş' adı verilen devleti kurarak, dünya medeniyet tarihine ilkleri armağan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kadim medeniyetler şehri Çorum'un 'Kadeş Barış Antlaşması'nı dünya medeniyet tarihine hediye ettiğini belirten Kavuncu, "Bu önemi nedeniyle, Kadeş Barış Antlaşması metninin büyütülmüş kopyası bu gün Dünya barışına ilham vermesi için New York'ta BM Birleşmiş Milletler Binası'nın girişine konulmuştur. Kadim şehrimiz Çorum, 8 bin yıllık köklü tarihinde Hatti, Hitit, Frig, Helenistik, Roma ve nihayet Selçuklu ve Osmanlı gibi dünya tarihine yön veren güçlü medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlere ait dünyayı kıskandıracak derecede kıymetli hazineler Boğazkale'de, Alacahöyük'te, Şapinuva'da, Eskiyapar'da, Resuloğlu’nda, Örükaya'da yapılan kazılarla gün yüzüne çıkarılmıştır. Şu an bu eşsiz hazinelerin geri kalanlarının gün yüzüne çıkarılarak insanlık tarihinin hizmetine sunulması için; ilimizde devam eden, 40’a yakın kazı, restorasyon, çevre düzenlemesi, alt yapı ve ürün geliştirme projesi çalışmaları, bütün paydaşlarımızla birlikte, bizlerin yakın takip ve desteğimizle devam etmektedir. Bu eserlerin teşhir edilerek dünya kültür mirası ile paylaşıldığı güzide mekânlardanÇorum Müzesi, Alaca Höyük ve Boğazköy Müzeleri, birçok ülkeden ilimize gelen tarih ve kültür meraklılarının ilimizdeki uğrak mekanlarıdır" dedi.