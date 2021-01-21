Çorum donuyor!
Çorum, Türkiye’nin en ciddi şekilde kuraklık yaşayan illerinin başında geliyor. Yağışsız geçen sonbaharın ardından, geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı umutları yeşertmişti, ama ince bir tabaka halinde kalan kar, hemen eridiği gibi, ardından da Çorum’un ünlü kuru ayazı geldi. Nitekim gece saatlerinde ısı -14 dereceye kadar düştü.
Güncel 21.01.2021, 21:45
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Burada “özlenen” karlı Çorum manzarası ile “yaşanan gerçekliği”, yani dondurucu soğuğun egemen olduğu Çorum manzarasını, (dün itibariyle) Ulucami bahçesindeki buz sarkıtlarını birlikte sunuyoruz. Havanın yumuşaması ve yağışların yeniden başlaması temennisiyle…
(Haber Merkezi)
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