Çorum donuyor!

Burada “özlenen” karlı Çorum manzarası ile “yaşanan gerçekliği”, yani dondurucu soğuğun egemen olduğu Çorum manzarasını, (dün itibariyle) Ulucami bahçesindeki buz sarkıtlarını birlikte sunuyoruz. Havanın yumuşaması ve yağışların yeniden başlaması temennisiyle…

(Haber Merkezi)