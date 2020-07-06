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“Çorum, DOKAP ile büyüyecek”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (DOKAP) tarım ve turizm projelerinden yararlanmak için bir an evvel çalışmalara başlamamız gerektiğini söyledi.

Güncel 06.07.2020, 19:53 06.07.2020, 19:54
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“Çorum, DOKAP ile büyüyecek”

Vali Mustafa Çiftçi, Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonundaki DOKAP tanıtım toplantısında, Çorum ve Amasya'nın 13 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle DOKAP kapsamına dahil edildiğini hatırlattı.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Tamer Orhon, Murat Çağrı Erdinç, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda DOKAP’ın tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşarak Çorum'un DOKAP'tan beklentisinin büyük olduğunu belirten Vali Çiftçi, “Sürece geç dahil olmakla beraber açığımızı kapatmayı düşünüyoruz. Hititlere başkentlik yapan 8 bin yıllık geçmişiyle önemli bir turizm merkezi olan ilimiz, çeltik, buğday, ayçiçeği, soğan, mercimek gibi ürünlerde de Türkiye'nin en büyük tarımsal üretim merkezlerindendir” dedi.

Vali Çiftçi, kentin gerçek potansiyelini ortaya koyacaklarını ifade ederek, “DOKAP'ın tarım ve turizm projelerinden yararlanmak için bir an evvel çalışmalara başlamalıyız. Kaymakamlar, belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların temsilcileri bu yönde projelerini kısa sürede hazırlamalı” diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti: “Çorum, Hitit medeniyetine başkentlik yapmış 8 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip. Bu manada DOKAP'ın turizm içerikli projelerinden faydalanabiliriz. İlimiz aynı zamanda bir tarım memleketi. Mesela mercimek üretiminde Yozgat ve Konya'dan sonra 3'üncü, soğan üretiminde Ankara ve Amasya'dan sonra 3'üncü, çeltik üretiminde Edirne, Samsun, Balıkesir ve Çanakkale'den sonra 5'inci, mısır üretiminde 6'ncı il durumundayız. Yılda 600 bin ton buğday üretimiyle en çok buğday üreten iller sıralamasında 10'uncu sıradayız. Buradaki tarımsal kalkınmayı, tarıma dayalı sanayiyi de geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tarıma dayalı projeleri de artırmamız gerekiyor”

Çorum’un bölgenin yıldızı olduğunu belirterek DOKAP sayesinde ilimizin gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlanacağını belirten AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da DOKAP’ın Çorumlu vatandaşların taleplerinin karşılanması adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum’un bugüne kadar kalkınma ajansları ve hibe programlarından yeteri kadar yararlanamadığını belirterek DOKAP’ın bütçesinin 4,5 milyar TL, Belediye bütçesinin ise 300 milyon civarında olduğunu açıklayarak 11 kente bu kaynağın eşit olarak dağıtılması halinde bu illerin kalkınacağını söyledi.

DOKAP'tan sonra hibelerin artmasını temenni ettiğini ifade eden Aşgın, “Çorum'un DOKAP kapsamına alınması son dönemdeki en güzel haberlerden biri. DOKAP'ın şehrimize gelmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrin yerel yönetimi olarak artık daha güçlü ve emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

Toplantı, DOKAP Başkanı Yusuf Mengi'nin faaliyet alanlarına ilişkin sunumuyla sona erdi.

(AA)

#DOKAP #Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının #DOKAP ile büyüyecek #Çorum
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