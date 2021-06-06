“Çorum dışlanıyor”

“Hepinizin görüp, bilip, yaşadığı üzere ağır ekonomik sıkıntıların olduğu aynı zamanda sosyal sıkıntıların insanımızın üzerinde baskı oluşturduğu bugünlerde şehrimizin yönetim kademeleri ve iktidar temsilcileri ne yapmaktalar” diye soran Bekir Özsaçmacı, yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kamuoyunun önünde cereyan eden birkaç örnek vermek gerekirse; İskilip ilçemizde yerel esnafımız dururken başka yerlerden konargöçer esnaf getirip İskilip esnafına darbe vuran bir belediye başkanı ve yönetimi görmekteyiz.

İlimizin ilçelerimizin birçok sorunu var iken hızını alamayıp komşu ilin ilçesine denetime ve sorunlarının takipçisi olacağını belirten iktidar partisi il başkanı görmekteyiz.

İdeolojik temellerini vakıf yoldaşlığı ile konumlandıran bazı yöneticileri birlikte görmekteyiz. Şehrimize hizmet etme noktasında söz sahibi olan başta vali, belediye başkanı ve rektör Çorum ilimizi Dışişleri Bakanlığında temsil etme yeteneklerini gördüğümüz yöneticilerimiz var. Çorum’umuzun sorunlarını Dışişleri Bakanımız bilmediğimiz Çorum büyükelçisi kanalı ile mi çözecektir.

İktidarın 19 yıldır kesintisiz milletvekilleri var kıymetli muhtarlarımızı ‘portakalı soydum başucuma koydum’ tekerlemesi ile ayırt eden ön görüleri nasıl bir Çorum hayallerini ortaya koymaktadır.

Sevgili hemşerilerim; Hititlerin tarihinde yaşanmış bir roman var, ‘Dalkavuklar Gecesi.’ Tarih tekerrür eder ifadesini söylemeyeceğim ancak Dalkavuklar Gecesini sizlere daha sonra anlatacağım. Son olarak şunu söyleyecek olursam Hititler her şeyi taşa, kayaya, tabletlere yazmışlar ve yazılı olan tabletin birinde; vaat edilen öküz nerede demişlerdir.

Sözün özü nerde bizim Şimendifer.” (Haber Merkezi)

