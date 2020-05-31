Çorum, dijital platformda da ÇORUM HABER’le nefes alıyor

ÇORUM HABER, Çorum’un en eski ve köklü gazetesi. Ama, aynı zamanda da “yenilikçi” özelliğini tam 35 yıldır muhafaza ediyor. Nitekim, “video haber” uygulamamızla birlikte internet sitemizi de tamamen yeniledik ve daha kolay ulaşılabilir, daha rahat izlenebilir bir hale getirdik. Yeni sistemde görülecek eksiklikleri de birer birer gidererek yolumuza devam edeceğiz.

Elbette ÇORUM HABER, yönetiminden çalışanlarına, okurlarına, izleyicilerine kadar “kocaman bir aile”…Yeniliklerin arkasında da hiç kuşkusuz bu “büyük aile” duracak, katkı verecek. Ama, fiili olarak bu değişimin aktif oyuncuları, deneyimli adliye-polis muhabirimiz Yusuf Çınar ile yeni arkadaşımız Nurdan Akbaş. Bu iki arkadaşımızın kısa sürede sağladıkları başarı, tüm ÇORUM HABER Ailesi’ni gururlandırıyor.

Yusuf Çınar, meslek yaşamında 20 yılı geride bıraktı. Lise mezunu. Bolu’da gazeteciliğe başladıktan sonra, 2000 yılında Çorum’a gelip Gündem, Dost Haber, Merhaba, Kent Haber gibi yerel gazetelerde çalıştı. 13 yıldır DHA Çorum Muhabiri olarak görev yapıyor. ÇORUM HABER’de ise 5. yılı. Galatasaraylı, kedi severliği ile tanınıyor. “Gizemli kız” haberinde yakın çalıştığı Seda Sayan’ın hayranı.

Nurdan Akbaş da Çorumlu, ailesi ile birlikte Çorum’da yaşıyor. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü 2009 yılında bitirdi. Daha üniversite öğrencisi iken 2008 yılında Gölcük Postası’nda mesleğe ilk adımını attı. Sonraki görev yerleri Gölcük Haber, Başiskele Belediyesi, Mavi Kocaeli ve Demokrat Kocaeli gazeteleri. Mayıs ayı başında ÇORUM HABER Ailesi’ne katıldı. İyi bir Beşiktaşlı.

(Haber Merkezi)