“Çorum, devlet yatırımlarına CHP iktidarında kavuşacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Ankara-Çorum-Samsun arasındaki yüksek hızlı trenin 2053 yılında aktif hale getirilerek hizmete girmesi planlanırken, trenin Ankara ile Samsun arasını 2 saate kadar kısaltması öngörülüyor. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat ve Kırıkkale illerini kapsayacak şekilde yapılacak 450 kilometre uzunluğunda olması planlanan hattın ana güzergahının ise 284 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor.

Hızlı trenin Çorum’a geliş tarihinin 30 yıl birden ötelenmesine karşı çıkan Tahtasız, Çorum’un CHP iktidarında beklediği, özlediği, hak ettiği tüm yatırımlara kavuşacağını vurguladı.

Tahtasız, “CHP iktidarında hızlı tren, Mersin limanı ile Samsun limanı yük treni, havaalanı, organize sanayii şehir içi raylı sistem, ihalesi dahi yapılmayan devlet hastanesi, Hitit Üniversitesi Güney kampüsü, tıp fakültesi gibi tüm temel yatırımlar Çorum’a sağlanacaktır. 7500 yıllık geçmişe sahip, Hititlerin başkenti olan Çorum’da tarih turizmi de canlandırılacak, tarım, hayvancılık, sanayi ve turizmdeki gelişmelerle birlikte Çorum ekonomisi ayağa kaldırılacaktır.

Tüm yarım kalan devlet yatırımlarını hayata geçireceğiz.

Hızlı tren hattı için 2023 dediler, şimdi 2053 oldu. İktidar partisine sesleniyoruz: Çorum halkını daha fazla oyalamayın, sandığı getirin. Çorum hizmetin en güzeline CHP iktidarında kavuşacaktır. İktidarımızda Çorum hak ettiği yatırımlara kavuşacak, verdiği vergilerin karşılığını, ürettiği katma değerin karşılığını alacaktır” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

