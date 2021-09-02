Çorum dernekleri İzmir’de aşure etkinliğinde buluştu

Karşıyaka Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen etkinliğe geniş katılım sağlanırken, katılımcı derneklerin de tanıtımları yapıldı. ÇDF İzmir Federasyonu Başkanı İrfan Sakallı, Başkan Yardımcısı Cemal Dalkılıç ve yönetim kurulunun organizesiyle aşure lokması dağıtılırken, ayrıca mahalle buluşması düzenlenerek Çorumluların bir araya gelmesi sağlandı.



Karşıyaka’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının katıldığı etkinlikte dernekler arası güçbirliği sağlanması, kaynaşma ve birlik – beraberlik ortamının güçlendirilmesi hedeflendi. Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi 100 Yıl Parkında düzenlenen etkinliğe; Çorum Dernekleri Federasyonu’na bağlı; Ahmetoğlan Köyü, Ege Çorumlular Derneği, Körücek Köyü Derneği, Ortaköy Yardımlaşma Derneği, İbek Köyü Derneği, Çobandivan Köyü Derneği, Üçköy Köyü Derneği, Sorkoğlan Köyü Derneği, Dağsaray Köyü Derneği ve Bayraklı Çorumlular Derneğinin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşları destek verdi.

ÇDF İzmir Federasyonu Başkanı İrfan Sakallı, Başkan Yardımcısı Cemal Dalkılıç, Karşıyaka Belediyesi ile etkinliğe katılan, destek veren ve kendilerini yalnız bırakmayan tüm kuruluşlara teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

