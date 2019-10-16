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Çorum'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan kampanyada temin edilen 1 tır ihtiyaç malzemesi, Suriye'ye gönderildi.

Çorum'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan kampanyada temin edilen 1 tır ihtiyaç malzemesi, Suriye'ye gönderildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:50
Çorum'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım

Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardımları taşıyan tırın Halep'e uğurlanması dolayısıyla dernek binası önünde tören düzenlendi.

Dernek Başkanı Selim Özkabakçı, burada yaptığı konuşmada, tırda 25 tonluk gıdanın yanı sıra yatak ve insani yardım malzemelerinin bulunduğunu söyledi. 

Bugüne kadar Suriye'ye onlarca tır yardım malzemesi ulaştırdıklarını dile getiren Özkabakçı, "Tırımız, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezimize, oradan da Suriye'de şu anda ordumuzun operasyon yaptığı bölgedeki kardeşlerimize ulaşacak." dedi. 

Özkabakçı, kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirten Özkabakçı, şunları kaydetti: 

"Suriye'de ciddi sorunlar yaşanıyor. Türkiye, belli bölgelerde haklı olarak operasyonlarını yürütüyor. Çünkü Türkiye'de terör meselesinin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Suriye'de bir tampon oluşturulması gerekiyor. Allah askerimize güç versin, devletimize zeval vermesin."

(AA)

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