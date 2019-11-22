Çorum'dan kısa kısa...

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22 Kasım 2019 Cuma 01:30
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ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN ÜÇ KİŞİ YAKALANDI

Çorum’da alkollü araç kullanan üç sürücü yapılan kontrollerde yakalandı.

Alınan bilgiye göre İskilip Hacıpiri Mahallesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan M.D isimli sürücünün yapılan kontrollerinde 225 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan işlem uygulandı.

Sungurlu’ya bağlı Yenihayat Mahallesi’nde ise B.G isimli sürücüde 1.62 promil alkol tespit edilirken, Osmancık Güney Mahallesi’nde durdurulan Ö.K isimli sürücüde ise 1.03 promil alkol tespit edilerek haklarında yasal işlem uygulandı.

AĞAÇTAN DÜŞTÜ

Çorum’da bahçesindeki ağaçtan meyve toplayan bir kişi düşerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Çorum’un Dodurga İlçesine bağlı Alpagut Köyü’nde önceki gün akşam saatlerinde yaşanan olayda O.C. (64) isimli kişi evinin bahçesinde bulunan meyve ağacından meyve topladığı esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu düşerek yaralandı.

Hayati tehlikesi olmayan yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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