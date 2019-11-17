Çorum'dan kısa kısa...

YÜKSEKTEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

Çorum’da bir kişi ağaçtan düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay merkez ilçeye bağlı Küçükgülücek köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden Ş.Ç (65), isimli kişi tarlasında bulunan ağaçlarını budadığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.

Yaralı şahıs kendi imkanları ile Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek tedavi altına alındı. Şahsın belinin kırık olabileceği şüphesi ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI

Çorum’da bir kişi elini makineye kaptırması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Deliler Köyü’nde T.Ç (39) isimli kadın soğan kesme makinasından soğan seçtiği esnada, dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu sol elini makinaya kaptırarak hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı kadın kendi imkanları ile geldiği Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

İskilip Bahabey Mahallesi’nde N.T isimli kişi de parke taşı istif ettiği sırada elinden hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

DÜŞÜNCE YARALANDI

Çorum’da üç kişi çeşitli nedenlerle düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi’nde ikamet eden S.T isimli kişi temizlik yaparken merdivenlerden düşerek hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralandı.

Merkeze bağlı Çalıca Köyü’nde Z.A (69) merdivenlerinden indiği sırada ayağının kayması sonucu düşerek hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanırken, Oğuzlar Kılıcapelit Mahallesi’nde ikamet eden M.K (75) ise hayvanlarını otlatmak için dışarı çıktığı sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu; Mecitözü Karacaören Köyü’nden B.K (60) çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Osmancık Koyunbaba Mahallesi’nde ise H.S isimli kişi ağaçtan düşmesi neticesinde hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanarak hastanelik oldu.

(Haber Merkezi)