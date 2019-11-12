Çorum'dan kısa kısa...

ÇATIDAN DÜŞTÜLER

Çorum’da üç kişi çatıdan düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre Dodurga İlçesinde bir kişi yıkmak için çıktığı samanlık çatısından düşerek yaralandı. Dodurga Çatar Mahallesi’nde yaşanan olayda, O.T. (67) isimli şahıs evinin eklentisinde bulunan samanlık olarak kullanılan bölmeyi yıkmak için çatısına çıktığı esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yaklaşık (3) metre yükseklikten düştü. Yaralanan şahıs sevk edildiği Dodurga Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çorum merkeze bağlı bir köydeki İlköğretim okulunda sivil işçi olarak çalışan Ö.Y.(38) isimli şahıs ise çatı katında çalıştığı sırada çatıdan düşerek yaralandı. Yaralı şahıs, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkeze bağlı Üyük Köyü’nde ise L.G (54) isimli kişi de evinin çatı onarımını yaptığı sırada çatının çökmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı kendi imkânları ile geldiği Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin yapılmasına müteakip taburcu edildi.

PARMAĞINI ROBOT KAPTI

Çorum Laçin Çamlıca köyünde bulunan bir işyerinde işçi olarak çalışan D.D.(36) isimli şahıs pansiyonun yemekhane bölümünde yemek hazırladığı sırada sağ el işaret parmağını robota kaptırması sonucu yaralandı.

Yaralı şahıs Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Laçin Çamlıca’da bir işyerinde çalışan İ.T (38) isimli işçi ise şantiye alanında lavaboya giderken sol ayağını burkarak hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkânları ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine müteakip taburcu edildi.

ELEKTRİK ÇARPTI

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde işçi olarak çalışan S.K. (33) isimli şahıs, paketleme makinesini ıslak bezle sildiği esnada elektrik çarpması sonucu yaralandı.

Önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan olayda yaralanan işçi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ASANSÖR DÜŞTÜ

Çorum’da bir kişi asansörün düşmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ulukavak Mahallesi’nde H. Y. isimli şahsın bindiği asansör aniden arızalanarak düştü.

Büyük bir korku yaşayan şahıs kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yardımına gelenler tarafından hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. H.Y., olayın ardından apartman yöneticisinden davacı oldu.

Apartman yöneticisinin ise firarda olduğu, yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

KENE İLACI ZEHİRLEDİ

Çorum’un Sungurlu İlçesinde bir kişi kene ilacından zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, olay önceki gün öğlen saatlerinde Sungurlu Beşkız Köyünde yaşandı. Olayda F.K. (56) isimli şahıs, bahçesine kene ilacı attığı sırada zehirlendi. Talihsiz şahıs, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)