Çorum'dan kısa kısa...

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 KİŞİ YARALI

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum İskilip Karayolu Dut Köyü mevkiindeki kaza önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. İskilip istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan G.Ç (43) isimli kadının yönetimindeki otomobil belirtilen mevkiye geldiğinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek takla atması neticesinde kaza meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan F.Ç. (58), G.Ç.(77), N.Ç (64) ve H.I (48) isimli kadınlar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar şahıslar sevk edildikleri Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL DAĞ YAMACINA ÇARPTI

Çorum’da bir otomobilin dağ yamacına çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sungurlu Karaçay Köyü yakınlarında önceki akşam yaşanan kazada Yörüklü istikametine seyir halinde bulunan A.G.(63) isimli şahıs yönetimindeki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek dağ yamacına çarpması neticesinde kaza meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak sevk edildiği Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)