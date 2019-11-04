Çorum'dan kısa kısa...

SİLAHINI KAYBETTİ

Çorum’da bir kişi kendisine ait ruhsatlı silahını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Çorum merkeze bağlı Sarımbey Köyü’nde ikamet eden B.I.E (41) isimli kişi önceki gün sabah saatlerinde Jandarma Karakolu’na giderek kendisine ait ruhsatlı Smith VVesson marka, (9) mm çapında tabancasını kaybettiğini beyan etti.

Şahsın silahı kayıp olarak sisteme işlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK İZİNSİZ DEFNEDİLDİ

Çorum’da 5 yaşında hayatını kaybeden küçük bir çocuk izinsiz defnedilince soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Laçin İlçesi’ne bağlı Gözübüyük Köyü’nde yaşanan olayda 5 yaşındaki M.K isimli çocuk 12 Ekim 2019 günü vefat etti.

Ailesi tarafından gömme izin belgesi alınmadan cenazesini köy mezarlığında defnedilen küçük çocukla ilgili güvenlik güçlerinin durumdan haberdar olması üzerine Jandarma köyde ilgili kişilerin ifadelerine başvurdu. Yapılan inceleme sonunda M.K. isimli çocuğun ölümü şüpheli bulundu.

M.K.’nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Çorum’da bir otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay önceki gün sabah saatlerinde Mecitözü Tanrıvermiş Köyü’nde yaşandı. Çorum istikametinden Amasya istikametine seyir halinde bulunan O.D (34) yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına girerek takla attı.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan F.K. (46), B.K. (20) ve S.K. (11) isimli kişiler hayati tehlikesi olmayacak şekilde, V.D.(43) ise hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı.

Yaralı şahıslar sevk edildikleri Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)