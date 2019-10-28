Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çorum'dan kısa kısa...

Çorum'dan kısa kısa...

28 Ekim 2019 Pazartesi 22:34
Çorum'dan kısa kısa...

KÖPEKTEN KAÇARKEN DÜŞEREK YARALANDI

Çorum’da bisikletiyle köyde giden bir kişi aniden önüne köpekler çıkınca düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay önceki gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Paşaköy’de meydana geldi. Köy içinde bisikletle hareket halinde olan M.B (43) isimli kişinin önüne aniden köpekler çıktı.

Köpeklerden kaçmaya çalışan kişi bu sırada düşerek yaralandı. Yaralı kendi imkanlarıyla geldiği Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

MANTARDAN ZEHİRLENDİ

Çorum’da pazardan aldığı mantarı yiyen bir kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre önceki gün öğlen saatlerinde pazara giden M.Ş pazardan aldığı mantarı evine gittikten sonra pişirerek yiyince zehirlendi.

Hayati tehlikesi olacak şekilde zehirlendiği öğrenilen kişi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YEDAŞ GÖREVLİSİ KÖYDE AYAĞINI KIRDI

Çorum’da bir YEDAŞ görevlisi görev için gittiği köyde ayağını kırdı.

Alınan bilgiye göre olay Sungurlu'nun Hacıosman Köyü'nde meydana geldi. Köyde elektrik sayaçlarını okuyan YEDAŞ görevlisi F.E (33) duvardan atladığı sırada kazaen ayağını kırdı.

Yaralı şahıs Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Ahmet Ümit’e olağanüstü ilgi
Ahmet Ümit’e olağanüstü ilgi
SONSUZA KADAR
SONSUZA KADAR
Uyuşturucu kullanımı ilkokula kadar indi
Uyuşturucu kullanımı ilkokula kadar indi
CHP’den Reşit Keleş uyarısı
CHP’den Reşit Keleş uyarısı
“Atatürk’ün en büyük inkılabı Cumhuriyet”
“Atatürk’ün en büyük inkılabı Cumhuriyet”
Onur ve gurur dolu 96 yıl
Onur ve gurur dolu 96 yıl

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim