Çorum'dan kısa kısa...

KÖPEKTEN KAÇARKEN DÜŞEREK YARALANDI

Çorum’da bisikletiyle köyde giden bir kişi aniden önüne köpekler çıkınca düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay önceki gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Paşaköy’de meydana geldi. Köy içinde bisikletle hareket halinde olan M.B (43) isimli kişinin önüne aniden köpekler çıktı.

Köpeklerden kaçmaya çalışan kişi bu sırada düşerek yaralandı. Yaralı kendi imkanlarıyla geldiği Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

MANTARDAN ZEHİRLENDİ

Çorum’da pazardan aldığı mantarı yiyen bir kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre önceki gün öğlen saatlerinde pazara giden M.Ş pazardan aldığı mantarı evine gittikten sonra pişirerek yiyince zehirlendi.

Hayati tehlikesi olacak şekilde zehirlendiği öğrenilen kişi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YEDAŞ GÖREVLİSİ KÖYDE AYAĞINI KIRDI

Çorum’da bir YEDAŞ görevlisi görev için gittiği köyde ayağını kırdı.

Alınan bilgiye göre olay Sungurlu'nun Hacıosman Köyü'nde meydana geldi. Köyde elektrik sayaçlarını okuyan YEDAŞ görevlisi F.E (33) duvardan atladığı sırada kazaen ayağını kırdı.

Yaralı şahıs Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)