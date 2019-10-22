Çorum'dan kısa kısa...

FAZLA İLAÇ İÇEN KİŞİ ZEHİRLENDİ

Çorum’da fazla ilaç bir kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre olay Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde bir işyerinde meydana geldi. M.H.(19) isimli işçi, fazla ilaç alımı nedeniyle zehirlendi. Günlük 4 adet alması gereken psikiyatri hapından ağrıları sebebiyle 7 adet içen ve rahatsızlanan M.H Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahıs tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SERVİSTEN DÜŞEN ÖĞRENCİ YARALANDI

Çorum’da bir öğrenci okul servisinde inmeye çalıştığı sırada aracın hareket etmesi üzerine düşerek yaralandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilimiz İskilip İlçesi Kayaağzı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 52 yaşındaki H.F. yönetimindeki okul servis aracı ile öğrenci indirdiği esnada 9 yaşındaki S.C.I. isimli öğrencinin araçtan inmesini beklemeden hareket etmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan çocuğun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Yaralı çocuk İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)