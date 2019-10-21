Çorum'dan kısa kısa...

KENDİSİNİ ARAÇLARIN ÖNÜNE ATARAK İNTİHARA KALKIŞTI

48 yaşındaki Ş.K. isimli şahıs, Sungurlu’daki Baktat Dinlenme Tesisi önünde kendisini yoldan geçen araçların önüne atarak intihar etmeye kalkıştı.

Pazar günü 12.00 sıralarında meydana gelen olayda çevredekiler tarafından yolun kenarına çekilen Ş.K., psikiyatri polikliniğinde tedavi edilmek üzere Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İLAÇ İÇEREK İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Mecitözü’nün Elmalı Köyü’nde 23 yaşındaki S.K. isimli kadın, girdiği ruhi bunalım sonucu intihara kalkıştı.

Edinilen bilgilere göre Pazar günü saat 18.00 sıralarında girmiş olduğu ruhi bunalım sonucu evde bulunan yaklaşık 30 adet farklı isimlerde tıbbi ilacı yutmak suretiyle intihara teşebbüs eden S.K., Mecitözü Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesine müteakip ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

CEZAEVİNDEKİ KAVGA HASTANEDE BİTTİ

Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlüler arasında kavga çıktı.

Cezaevinde uyuşturucu suçundan hükümlü olarak bulunan 32 yaşındaki B.S., cinayet suçundan tutuklu bulunan R.K. ve cinayet suçundan hükümlü olarak bulunan 33 yaşındaki C.K. arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavga sonucunda B.S. ve R.K., C.K.’ı darp etti. C.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralı, tedavisinin ardından tekrar cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVİNDE RAHATSIZLANDI, HASTANEDE ÖLDÜ

25 yaşındaki bir genç, bilinmeyen bir sebeple ani bir şekilde vefat etti.

Bayat’ta evinde rahatsızlanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre Kuruçay Köyü’nde ikamet eden 25 yaşındaki H.B., gece saat 03.30 sıralarında evinde uyuduğu esnada rahatsızlandı. H.B., olay yerine çağrılan 112 acil yardım ambulansı ile Bayat Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

ARMUT AĞACINDAN DÜŞTÜ

Ağaçtan armut toplarken düşerek yaralanan 46 yaşındaki Ş.A. isimli kadın, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Bayat’ın Karakaya Köyü’nde ikamet eden Ş.A., tarlasındaki armut ağacından meyve topladığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten düştü.

Hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan Ş.A. ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

MİNİK ÇOCUK RAKIDAN ZEHİRLENDİ

5 yaşındaki çocuk bir düğünde masanın üzerindeki rakıyı içince zehirlendi.

Sungurlu’nun Arifegazili Köyü’nde düğünde masanın üzerinde bulunan rakıyı içen 5 yaşındaki İ.P., rahatsızlanarak önce Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, hayati tehlike oluşması nedeniyle de Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

(Haber Merkezi)