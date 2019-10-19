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Çorum'dan kısa kısa...

Çorum'dan kısa kısa...

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:05
Çorum'dan kısa kısa...

DORSEYE ÇARPAN SÜRÜCÜ VEFAT ETTİ

Çorum’da bir sürücü önünde seyreden çekicinin dorsesine çarparak yaralandı.

Alınan bilgiye göre önceki gün akşam saatlerinde Osmancık istikametinden Tosya istikametine seyir halinde bulunan M.Ş (36) isimli sürücünün yönetimindeki otomobil Durucasu Köyü mevkiinde aynı istikamette seyir halinde bulunan İ.E (36) yönetimindeki çekiciye bağlı dorseye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Soruşturma başlatılan olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla çekicinin sürücüsü serbest bırakıldı.

TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALDI

Çorum’da bir kişi traktörün altında kalarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay merkeze bağlı Konaklı Köyü’nde meydana geldi. Buna göre köyde ikamet eden S.Ş (54) isimli kişi evinin önünde kendine ait traktöre tarım aleti bağlamaya çalıştığı sırada traktörün hareket etmesiyle altında kalarak hayati tehlike olacak şekilde yaralandı.

Ağır yaralı olan kişi sevk edildiği Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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