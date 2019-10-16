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Çorum'dan kısa kısa...

Çorum'dan kısa kısa...

16 Ekim 2019 Çarşamba 22:42
Çorum'dan kısa kısa...

AV TÜFEĞİNİ TEMİZLERKEN YARALANDI

Kargı’nın Çal köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Ö.Ç. isimli şahıs, av tüfeğini temizlediği sırada tüfeğin ateş alması sonucu sol el serçe parmağından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre köyde ikamet eden Ö.Ç., simli şahıs, av tüfeğini temizlediği sırada tüfeğin ateş alması sonucu sol el serçe parmağından yaralandı. Yaralı şahıs, Kargı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI: 1 YARALI

Çorum’da seyir halinde bulunan bir otomobil, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı.

Alınan bilgiye göre olay Çorum merkeze bağlı Kadıkırı Köyü’nde meydana geldi. S.B (19) yönetimindeki otomobil Ankara ili istikametinden Çorum istikametine seyir halinde iken Kadıkırı Köyü mevkiinde aynı istikamette seyreden H.F (67) isimli kişinin sevk ve idaresindeki araca arkadan çarptı.

Kazada S.B isimli genç sürücü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

GÜRCİSTAN’DA KAYBOLDU

Sungurlu’nun Çavuşköy Köyü'nde ikamet eden H.Ç. karakola müracaat ederek, 86 yaşındaki babası K.Ç.’den Gürcistan uyruklu eşi ile birlikte Gürcistan’a gittiğinden beri haber alamadığından dolayı endişelendiği için kayıp başvurusunda bulundu.

H.Ç., babasının Alzheimer hastası olduğunu belirtirken, yaşlı adamın bulunabilmesi için gerekli çalışmaların başladığı öğrenildi.

KESTİĞİ AĞAÇ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bayat’ın Doruseki köyünden M.P. (60) isimli şahıs, bahçesindeki kavak ağacını kestiği esnada ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, Bayat Doruseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. (60) isimli şahıs, bahçesindeki kavak ağacını kestiği esnada ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Yaralı şahıs, Bayat Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Haber Merkezi)

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