Çorum'dan kısa kısa...

AĞAÇTAN DÜŞEN 4 KİŞİ YARALANDI

Çorum’da elma ağacından 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye gör ilk olay merkeze bağlı Yukarısaraylı Köyü’nde meydana geldi. Evinin bahçesinde bulunan elma ağacında elma toplayan S.A.M (54) isimli kişi ağaçtan düşerek yaralandı. Dengesini kaybederek düşen kişi hayati tehlikesi bulunacak şekilde yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisini ardından taburcu edildi.

Çorum’un İskilip İlçesi’ne bağlı Derekargın Köyü’nde ikamet eden H.T (66) isimli kadın da evinin bahçesinde bulunan elma ağacından elma toplamak için ağaca çıktığı sırada yere düşerek ağır yaralandı. Yaralı kadın İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ileri tetkik için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İskilip Seki Köyü’nde İ.K (50) isimli kişi de elma ağacından düşerek yaralandı. Yaralı kişi İskilip Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kargı Pelitçik Köyü’nde ise M.Ö (54) elma ağacından düşerek yaralandı. Yaralı Kargı Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ise Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

MERDİVENDEN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI

Çorum’da evinin merdiveninden indiği sırada dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay Çorum’un Bayat İlçesi’ne bağlı Eskialibey Köyü’nde önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. Köyde ikamet eden 70 yaşındaki F.K isimli kadın evinin ikinci katındaki merdivenlerden indiği esnada dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayati tehlikesi bulunacak şekilde yaralandı.

Yaralı şahıs Bayat Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ileri tetkik için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)