Çorum'dan kısa kısa...

OYUN OYNAYAN ÇOCUK YARALANDI

Kargı'da bir kişi oyun oynadığı sırada düşerek, başından yaralandı.

Alınan bilgilere göre E.Ç., Hacıhamza Köyü'nde bulunan Şehit Hasan Bahçevan Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan barfiks direğinde oyun oynadığı esnada düşmesi sonucu başından hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıs Kargı Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAK YIĞININA ÇARPTI: 2 YARALI

Çorum’un yol ağındaki en tehlikeli geçişlerden biri olan Sarmaşa bölgesinde yine bir kaza meydana geldi.

Laçin istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan E.Ç (30) yönetimindeki araç Sarmaşa Köyü mevkiinde yolun sol tarafında bulunan şarampole kayarak toprak yığınına çarptı. Önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan kazada araç sürücüsünde herhangi bir yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan K.E.Ç.(27) ve Y.A.Ç. (4) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

Çorum’da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Yakuparpa Köyü’nde önceki gün öğlen saatlerindeki kazada O.U.(29) yönetimindeki traktör, Bademli Mahallesi’nden köye dönüşü esnasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

HEYBEDE BULUNAN AV TÜFEĞİ KAYBOLDU

Çorum’da bir kişi eşeğin heybesinde bulunan av tüfeğini kaybetti.

Jandarma Karakolu’na başvuran M.A.(37) isimli kişi Merkez Küçükdüvenci köyü kırsalında hayvanlarını otlatırken eşeğinin heybesinde bulunan ruhsatlı, Ejder marka, tek kırma 12 calibre, siyah renkli, ahşap kabzeli av tüfeğinin yerinde olmadığını fark ettiğini ve tüm aramalara rağmen bulamadığını beyan ederek, kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp tüfek sisteme işlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)