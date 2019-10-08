Çorum'dan kısa kısa...

HAYVAN OTLATIRKEN FENALAŞARAK ÖLDÜ

Çorum’da bir kişi hayvan otlattığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay önceki gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Tarhankozlusu Köyü’nde meydana geldi. Köyde ikamet eden N.B (52) isimli kişi hayvanlarını otlatmaktan getirdiği esnada fenalaşarak evinin bahçesine düştü. Yakınları tarafından bulunan ve 112 sağlık ekiplerince Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kişi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

5 SÜRÜCÜYE ALKOL CEZASI

Çorum’da 5 sürücü alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza yedi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde 5 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edilerek haklarında işlem yapıldı.

Buna göre Mimar Sinan Mahallesi’nde durdurulan S.U isimli sürücüde alkol tespit edildi. Bahçelievler Mahallesi’nde kaza yapan A.Y isimli sürücüde 1.55 promil alkol belirlenirken, İskilip Uludere Mahallesi’nde kazaya karışan E.A isimli sürücüde ise 130 promil alkol belirlendi.

İskilip Hacıpiri Mahallesi’ndeki uygulama sırasında durdurulan E.A isimli sürücüde ise 121 promil alkol belirlenirken, Sungurlu Bahçelievler Mahallesi’ndeki uygulamada ise B.T isimli sürücü de 1,92 promil alkol belirlenerek hakkında işlem uygulandı.

AĞAÇTAN DÜŞEN 3 KİŞİ YARALANDI

Çorum’da ağaçtan düşen 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Ayaz Köyü’nde ikamet eden R.S (31) isimli kişi bahçelerinde bulunan ceviz ağacından ceviz topladığı esnada dikkatsizlik tedbirsizlik sonucu yere düşerek hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Merkeze bağlı Türkayşe Köyü’nde yaşayan D.K (57) ise evinin bahçesinde bulunan ağaçlardan meyve topladığı esnada düşerek hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sungurlu Hacettepe Mahallesi’nde ise İ.T isimli kişi elma ağacından düşmesi neticesinde hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Bahçelievler Mahallesi’nde O.A isimli kişi de alkolün etkisi ile düşerek yaralandı.

(Haber Merkezi)