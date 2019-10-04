Çorum'dan kısa kısa...

KOLONYA İÇEN KİŞİ ZEHİRLENDİ

Çorum’un Sungurlu İlçesi Fatih Mahallesi’nde bir şahıs, kolonya içmesi nedeniyle ağır şekilde zehirlendi.

Alınan bilgiye göre önceki gün sabah saatlerinde yaşanan olayda G.K. isimli şahıs, kolonya içmesi nedeniyle ağır şekilde zehirlenerek bayıldı. Ailesi tarafından baygın halde bulunan kişi olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDILAR

Çorum’da üç sürücü alkollü araç kullanmaları nedeni ile “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan dolayı haklarında yasal işlem uygulanarak ceza yedi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent içinde yaptıkları denetimde üç kişiye alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza yazdı.

Buna göre Akkent Mahallesi’nde durdurulan M.K isimli sürücü de 0.99 promil, İskilip Kavşağı’nda durdurulan N.Ç isimli sürücü de 2,80 promil ve Ulukavak Mahallesi’nde ise A.B.K isimli sürücü de ise 2,26 promil alkol tespit edildi.

İKİ KÖYDE YANGIN

Çorum’da iki köyde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre Mecitözü’ne bağlı Sırçalı Köyü’nde B.S (59) isimli kişiye ait evde sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla OYİ Timi tarafından gerekli incelemeler yapıldı.

Merkeze bağlı Eskice Köyü’nde ise İ.T (51) isimli kişiye ait TIR Çorum ili istikametinden Samsun ili istikametine seyir halinde iken elektrik aksamından kaynaklı olduğu değerlendirilen nedenle motor bölümünde çıkan alev sonrası yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)