Çorum'dan kısa kısa...

MERDİVENDEN DÜŞEREK YARALANDI

Sungurlu’nun Aşağıfındıklı Köyü’nde 21 yaşındaki A.Ç. isimli kadın, evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Evinin merdiveninde indiği esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yere düşerek yaralanan A.Ç., sevk edildiği Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin bitimine müteakip taburcu edildi.

İŞ KAZASINDA 2 İŞÇİ YARALANDI

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan işyerinde işçi olarak çalışan 50 yaşındaki T.T. isimli kadın işçi, ayağının paletlere takılması sonucu düşerek hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı.

Öte yandan yine OSB’de işçi olarak çalışan 34 yaşındaki H.K., işyerinde çalıştığı esnada, mengene makinasına sıkıştırdığı demir parçasının elinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Her iki yaralı işçi de Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KOÇHİSAR’DA BALIK AVLARKEN YAKALANDILAR

Koçhisar Barajı’nda ağ atarak balık avlayan iki kişi, bölgede devriye gezen Jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre önceki gün saat 21.30 sıralarında Koçhisar Barajı’nda H.Ç. (51) ve K.Ç.(38) isimli şahıslar, ağ atmak suretiyle balık avladıkları sırada Jandarma tarafından yakalandı. 250 metre uzunluğundaki ağ ve yaklaşık 400 kg ağırlığındaki balıklar, Alaca İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere muhafaza altına alınırken, şahıslar hakkında da Alaca Kaymakamlığına gönderilmek üzere tutanak tanzim edildi. (Haber Merkezi)