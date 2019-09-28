Çorum'dan kısa kısa...

ÇORBA KAZANINI AYAĞINA DEVİRDİ

Çorum’da bir işyerinde çalışan şahıs, merdivenlerden inerken taşıdığı çorba kazanını ayağına dökmesi sonucu yaralandı. Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Çepni Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre,F.T. isimli bir şahıs, işyerinde merdivenlerden inerken taşıdığı çorba kazanını ayağına dökmesi sonucu yaralandı. Yaralı şahıs kimseden davacı olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÖYDE 10 TON BUĞDAY YANDI

Çorum’da bir buğday deposunda çıkan yangında 10 ton buğday yandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gece 02.45 saatlerinde Deliler Köyü'nde meydana gelen olayda, İ.B. isimli bir vatandaşa ait buğday deposunda yangın çıktı. Yangında, yaklaşık 10 ton buğdayın ve 40 adet saman balyası yanarak kül oldu.

Can kaybı ve yararlanmanın olmadığı yangının elektrik hattından kaynaklandığı öğrenildi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme timi olay hakkında gerekli araştırmayı yaparken, yangın itfaiye ekipleri tarafından çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

İNTİHARA KALKIŞAN GENÇ KURTARILDI

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bunalıma giren genç, yalnız yaşadığı evinde intihar girişiminde bulundu.

Olay, geçtiğimiz gün Sungurlu’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Özel İdare Binası arkasındaki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşan 22 yaşındaki O.K., Ankara’da bulunan abisine telefon açarak bunalıma girdiğini ve intihar edeceğini söyledi. Gencin abisi durumu hemen 112 ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler içeri girdiğinde genci hareketsiz halde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Haber Merkezi)