Çorum'dan kısa kısa...

AĞAÇTAN DÜŞEN GENÇ YARALANDI

Çorum’da yüksekten düşen bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay önceki gün öğlen saatlerinde Oğuzlar’ın Kayı Köyü’nde meydana geldi. Köyde ikamet eden 25 yaşındaki N.S isimli genç evinin bahçesinde ağaçtan ceviz topladığı esnada ağaçtan düşerek hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı genç Oğuzlar Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜFEĞİNİ KAYBETTİ

Çorum’da bir kişi tüfeğini kaybetmesi nedeniyle Jandarma’ya başvurdu.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Pelitçik Köyü’nde ikamet eden S.Ç (49) isimli kişi Jandarma Karakolu’na başvurarak kendisine ait ruhsatlı av tüfeğinin kayıp olduğunu beyan etti.

Jandarma ekipleri şahsın kayıp bildirimini sisteme işlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELEKTRİK KONTAĞI YANGIN ÇIKARDI

Çorum’da bir caminin tuvalet ve deposu elektrik kontağından çıkan yangında zarar gördü.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Dodurga İlçesi’ne bağlı Tutuş Köyü’nde bulunan camiinin bahçesindeki cami tuvaleti ve depo olarak kullanılan betonarme kulübede elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın çıktı. Yangında köy muhtarlığına ait 30 adet su borusunun yanarak kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Cami tuvaleti ve depoda yaşanan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

AYAĞINA ÇİVİ İSABET EDEN KİŞİ YARALANDI

Çorum’da bir işçi çivi tabancası ile çalışırken yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum merkeze bağlı Sungurlu İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan olayda İ.G isimli işçi işyerinde havalı çivi tabancasından çıkan çivinin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)