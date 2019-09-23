Çorum'dan kısa kısa...

EVİNİN ÜSTÜNE KAYA PARÇASI DÜŞTÜ

Merkeze bağlı Laloğlu Köyü’nde faciadan kıl payı dönüldü.

Edinilen bilgilere göre, Cumartesi günü saat 15.40 sıralarında Laloğlu Köyü’nde 77 yaşındaki İ.G.’nin köy içinde bulunan evine tepelerde bulunan büyük kayalardan kopan 2 kaya parçası düştü.

Kaya parçalarının, şans eseri şahsın evinin arka tarafında bulunan ev eklentisine çarpması sonucu ev eklentisi, evin çatısı, tuvalet duvarı ve keresteye biçim vermeye yarayan iş aleti hasar gördü.

Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayla ilgili olarak Çorum İl AFAD ekibince inceleme yapıldı.

ESKİEKİN’DE DEPO YANDI

Merkeze bağlı Eskiekin Köyü’nde meydana gelen yangında depo ve içerisinde bulunan çeşitli araç gereçler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Pazar günü saat 03.00 sıralarında Eskiekin Köyü’nde 54 yaşındaki S.H. isimli şahsa ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek yangın söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Yangında depo ile birlikte depo içerisinde bulunan 1 adet kompresör, 1 adet sunta kesme makinası, 2 adet kaynak makinası, 1 adet demir kesme makinesi, 2 adet matkap, 30 adet kanepe, 50 adet sünger, 50 top kumaş ve 1 adet ağaç kesme makinası zarar gördü.

SPİRALLE BORU KESMEK İSTERKEN BACAĞINI KESTİ

Sungurlu’ya bağlı Demirşeyh Köyü’nde spiralle boru kesmek isteyen bir yurttaş, dikkatsizlik sonucu bacağını kesti.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 19.25 sıralarında meydana geldi. 57 yaşındaki E.K., evinin önünde spiralle boru kestiği esnada bir anlık dikkatsizliği ile borunun elinden düşmesi sonucu bacağını keserek hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıs, Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

İŞE GİTTİ DÖNDÜĞÜNDE İSE ŞOK OLDU

Çorum merkez Ömerbey Köyünde S.Ö., işten evine döndüğüne içerisinde 1600 TL para, 1 adet av tüfeği ruhsatı, 1 adet Finansbank kerdi kartı ve kan gurup kartı bulunan siyah renk cüzdanın olmadığını fark etti. Jandarmaya giren S.Ö., çalınan eşyalarının bulunmasını isteyerek şikayetçi oldu.