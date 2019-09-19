Çorum'dan kısa kısa...

18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI

Merkeze bağlı Seydim Köyü’nde yaşayan 18 yaşındaki E.S.’den üç gündür haber alınamıyor.

Jandarma Komutanlığı’na müracaat ederek kızı E.S.’nin 17 Eylül Salı günü 17.00 sıralarında Çorum’a gittiğini ve bir daha da kendisinden haber alamadıklarını belirten baba E.S., kızının biran önce bulunmasını istedi.

ELİNİ TRAKTÖRLE AĞAÇ ARASINA SIKIŞTIRDI

Traktörle tarlasında çalışan çiftçi, elini traktörle ağaç arasına sıkıştırarak yaralandı.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Oğuzlar’ın Kızılcapelit Köyü Arak mevkiinde meydana geldi. 65 yaşındaki O.K., traktör ile çalıştığı esnada sağ elini traktör ile ağaç arasına sıkıştırması sonucu yaralandı. Yaralı şahıs, Oğuzlar Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip, ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

TAVANDA BULUNAN ZİNCİR KAFASINA DÜŞTÜ

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir işyerinde çalışan işçinin kafasına tavanda asılı bulunan zincir düştü.

Kaza, önceki gün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki F.C., tavanda bulunan zincirin kafasına düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıs, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

ÜZERİNE ATV DEVRİLDİ

Yokuş aşağı ittiği ATV motorunun üzerine düşmesi sonucu yaralanan şahıs, hastaneyle kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre önceki gün saat 21.05 sıralarında Hamalıçay Köyü’nden 16 yaşındaki H.D., arazide çalışmayan ATV motorunu yokuş aşağı ittiği esnada ATV motorunun üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Yaralı şahıs, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

TALİ YOLDAN ÇIKAN ARACA ÇARPTI

Merkeze bağlı Karaca Köyü yakınlarında yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre,49 yaşındaki İ.B. isimli şahsın kullandığı araç, seyir halinde iken tali yoldan çıkan 69 yaşındaki E.T. isimli şahsın yönetimindeki araca çarptı.

Kaza neticesinde sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki A.T. isimli kadın yaralandı.

Yaralılar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Haber Merkezi)