Çorum'dan kısa kısa...

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16 Eylül 2019 Pazartesi 23:51
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ÇALIŞIR VAZİYETTEKİ HIZAR MAKİNESİ YÜZÜNE DEĞDİ

Hızar makinesiyle ağaç kesen bir kişi yüzünden yaralandı.

Olay, Alaca’ya bağlı Küre Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 43 yaşındaki A.P.’nin bahçede hızar makinesi ile ağaç kestiği esnada ayağının takılması sonucu çalışır haldeki hızar makinasının yüzüne gelmesi sonucu yüzünden yaralandı.

Yüzünden yaralanan A.P., Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

CEVİZ AĞACINDAN DÜŞTÜ

Ceviz ağacından düşen bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Osmancık’ın İnal Köyü’nde 59 yaşındaki M.D., bahçesinde ceviz topladığı esnada ağaçtan düşerek yaralandı.

Yaralı şahıs, Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

SOĞAN PATOZUNUN ALTINDA KALDILAR

Alaca’da soğan tarlasında çalışan iki kişi, patozun devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Alaca’nın İbrahim Köyü’nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre D.D. isimli çiftçi, traktörüyle tarlasında çalıştığı sırada traktörün arkasında bulunan soğan patozunun devrilmesi sonucu 15 yaşındaki E.İ. ve Z.İ. isimli kızlar patozun altında kaldı.

Her iki genç kız, Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAŞI DÖNDÜ, BALKONDAN DÜŞTÜ

Başının dönmesi sonucu 2.5 metrelik yüksekten düşen bir kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay önceki gün saat 19.00 sıralarında Türkler Köyü’nde meydana geldi.

43 yaşındaki A.D., evinin balkonundan başının dönmesi sonucu yaklaşık 2.5 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.

Yaralı şahıs, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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