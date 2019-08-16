Çorum'dan kısa kısa...

EPİLEPSİ HASTASI KİŞİ BAŞINDAN YARALANDI

Çorum’da epilepsi hastası olan bir kişi düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mecitözü’ne bağlı Boyacı Köyü’nde ikamet eden epilepsi ve şizofren hastası olan A.E.K (53) isimli kişi ilaçlarını düzenli olarak kullanmadığı için gün içinde nöbet geçirdiği esnada sırt üstü düşerek başından yaralandı.

Yaralı şahıs Mecitözü Devlet Hastanesi’nde tedavisinin yapılmasına müteakip hayati tehlikesi bulunduğu için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Çorum’da bir motosikletin şarampole devrilmesi sonucu kaza yaşandı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşanan olayda B.U (33) yönetimindeki plakasız motosiklet Emirbağ köyü istikametinden Mecitözü istikametine doğru seyir halinde iken Boyacı köyü mevkiine geldiği esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile motosikletin direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazada motosiklet sürücü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Mecitözü Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla motosiklet sürücüsünden alınan alkol raporunda 2.08 promil alkollü olduğu için ayrıca işlem yapılmak üzere soruşturma başlatıldığı belirtildi.

OTOMOBİL SU KANALINA UÇTU

Çorum’da bir sürücü su kanalına düşünce iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kargı’nın Günyazı Köyü istikametinden ilçe istikametine seyir halinde bulunan A.D (58) yönetimindeki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan su kanalına düşmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan K.Ü.(81) isimli şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kargı Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

ELEKTRİK ÇARPTI

Çorum’da bir kişi elektrik çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bayat’ın bir köyünde ikamet eden A.K (76) isimli yaşlı adam evinde elektrik çarpması nedeniyle yaralandı.

Hayati tehlike olmayan yaralı adam olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

DÜŞEREK YARALANDILAR

Çorum’da iki kişi düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi’nde yaşanan olayda E.G isimli kişi evinde merdiven çıkmak isterken düşerek yaralandı. Kendi imkanları ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen kişi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mimar Sinan Mahallesi’nde ise H.K isimli kişi yolda yürürken ayağına işyerine ait rulonun takılması sonucu düşerek hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)