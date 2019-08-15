Çorum'dan kısa kısa...

AĞAÇTAN DÜŞTÜLER

Kargı'da elma ağacından düşen bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Bağözü Köyü'nde F.Ç.(14), evinin bahçesinde elma topladığı sırada dengesini kaybederek, düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı Kargı Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ayrıca Oğuzlar’ın Ağaççamı Köyü’nde ikamet eden S.G (45) isimli kişi kendisine ait bahçede ağaç budadığı esnada sol karın boşluğuna ağaç düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı kişi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELLERİNDEN YARALANDILAR

Çorum’da 5 kişi elinden, bir kişi ise bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre Oğuzlar’ın Gölbaşı Mahallesi Arak mevkiinde yaşanan olayda M.Ç (41) isimli kişi traktör üzerinde ve hareket halinde iken aniden traktörün sağ arka lastiğin kopması sonucu elinden ve parmaklarından hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı 112 ekiplerince Oğuzlar Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Ayrıca Boğazkale Evci Köyü’nde ikamet eden B.B. (59) isimli kişi kendisine ait ahırda hayvanlarının iplerini çözdüğü sırada sol el orta parmağının ipe sıkışarak kopması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı kendi imkânları ile geldiği Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum merkez İğdeli Köyü’nde ikamet eden Z.M (43) isimli kadın traktör römorkuna sağ el serçe parmağını sıkıştırması neticesinde yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Sungurlu Hilalli Köyü’nde ise M.K (43) isimli kadın da evinde et doğradığı esnada bıçağın kayarak sol el işaret parmağını kesmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Kızılırmak Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu’da bir köyde ikamet eden 16 yaşındaki R.P isimli genç kız ise bıçak ile meyve kesmeye çalıştığı esnada dikkatsizliği sonucu elinden hayati tehlikesi bulunacak şekilde yaralandı. Yaralı genç kız kendi imkânları ile geldiği Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Sungurlu Arifegazili Köyü’nde A.Ö (62) isimli kişi ise kurban kesimi yaptığı sırada evinde park halinde bulunan traktör kasasının kapağını açarken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle kapağın elinden kayarak sağ bacağına düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

ALKOLLÜ YAKALANDILAR

Çorum’da iki sürücü alkollü şekilde yakalandı.

Alınan bilgiye göre Sungurlu Sunguroğlu Mahallesi’nde E.K isimli sürücü bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Olay yerinde B.Y isimli kişinin verdiği ifadeye göre sürücünün alkollü şekilde araç kullandığı belirlendi.

Sungurlu Fatih Mahallesi’nde ise E.T isimli sürücü yapılan yol kontrollerinde durduruldu. Sürücünün 288 promil alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilerek “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan işlem uygulandı.

SİLAHINI TEMİZLERKEN ATEŞ ALDI

Çorum’da bir kişi silahını temizlerken ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Alaca’nın Sarısüleyman Köyü’nde ikamet eden 81 yaşındaki B.K isimli yaşlı adam evinde kurusıkı tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı adam Alaca Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

ÜYÜK’TE YANGIN

Çorum’un merkez Üyük Köyü’nde yaşanan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre Üyük Köyü’nde ikamet eden A.E (51) isimli kişi bahçesinde ateş yakarak et pişirdikten sonra eşi ile birlikte uyumak için evine çıktı.

Bir müddet sonra evin çatı bölümünde yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEKİZ ADET HAYVAN ORTADAN KAYBOLDU

Çorum’da bir kişinin 8 adet küçükbaş hayvanı ortadan kayboldu.

Alınan bilgiye göre Kargı’ya bağlı Köprübaşı Köyü’nde ikamet eden K.K (51) isimli kişi Jandarma Karakolu’na başvurarak evinin ahırında bulunan sekiz adet küçükbaş hayvanının olmadığını fark ettiğini beyan ederek bulunmasını istedi.

Jandarma tarafından yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde aynı gün gece saatlerinde küçükbaş hayvanların ahırın kapısını kırarak çıktığı ve ortadan kaybolduğunun belirlendiği öğrenildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla OYİ timi tarafında gerekli incelemeler yapılarak soruşturma başlatıldı.

TARIM İLACI ZEHİRLEDİ

Çorum’da bir kişi tarım ilacı içmesi sonucu zehirlendi.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Bayat İlçesi’ne bağlı Çukuröz Köyü’nde ikamet eden C.E (28) isimli genç kadın evinde tarım ilacı bulunan bardağı kola zannederek içmesi sonucu zehirlendi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayat Devlet Hastanesi’ne sevk edile kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edilerek tedavi altına alındığı, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KAPI CAMI ELİNİ KESTİ

Çorum’da küçük bir çocuk oynarken elini keserek yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum merkeze bağlı Kınık Köyü’nde ikamet eden E.Y (15) isimli çocuk okul bahçesinde oynadığı sırada okulun kapısına çarparak camın kırılması neticesinde ellerinde ve kollarında kesikler oluşması üzerine hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)