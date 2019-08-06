Çorum'dan kısa kısa...

KOLUNU SIKIŞTIRDI

Çorum’da bir hükümlü kolunu sıkıştırması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre önceki gün sabah saatlerinde yaşanan olayda Çorum L Tipi Açık Cezaevinde hükümlü olarak yatan O.K. (69) fırın bölümünde çalıştığı esnada hamur dinlendirme makinasına sol kolunu sıkıştırması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı hükümlü sevk edildiği Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip taburcu edilerek tekrar cezaevine gönderildi. Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Osmancık'ta bir samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgilere göre Osmancık Çiftlikleri Mahallesi Damatoğlu Çiftliği Aliağanın Tepe mevkisinde bulunan bir samanlıkta yangın çıktı.

Osmancık Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

RÖMORKTAN DÜŞTÜ

Çorum’da bir kişi traktör römorkundan düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Büyükdivan Köyü’nde yaşayan 54 yaşındaki Ü.G isimli çiftçi, traktör römorkuna saman balyası yüklerken dengesini kaybederek yere düştü.

Önceki gün sabah saatlerinde yaşanan olayda diz kapağı ve dirseğinden yaralanan kişi 112 ekiplerince Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI

Çorum’da bir kişi elini harman makinesine kaptırması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre önceki gün akşam saatlerinde Çorum’un Osmancık İlçesi’nde meydana gelen olayda 40 yaşındaki M.D isimli çiftçi elini harman makinesine kaptırması sonucu yaralandı.

Hayati tehlike olmayacak şekilde yaralı çiftçi Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Çorum’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı.

Alınan bilgiye göre önceki gün sabah saatlerinde yaşanan olay Çorum’un Sungurlu İlçesi Sungurlu-Kışla Karayolu’nda meydana geldi.

Kışka Köyü istikametinden Sungurlu istikametine seyir halinde olan 37 yaşındaki F.Y isimli kişinin sevk ve idaresindeki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 41 yaşındaki M.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı şahıslar 112 sağlık ekiplerince sevk edildikleri Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Çorum-Osmancık D-100 Karayolu Metro Dinlenme Tesisi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 62 yaşındaki A.A yönetimindeki araç seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun karşı istikametinde takla açması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekiplerince Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 3 KİŞİ YARALI

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gün öğlen saatlerinde Tosya-Osmancık Karayolu Kalinse mevkiinde meydana geldi. M. K.D. (37)) isimli şahıs sevk ve idaresindeki araç ile seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bariyerlere çarpması neticesinde kaza meydana geldi.

Kazada araçda yolcu olarak bulunan M.Ü.K.(37), E.K.K.(10) ve E.E.D.(8) isimli şahıslar hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıslar 112 sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

İKİ KİŞİ ELİNDEN YARALANDI

Çorum’da iki kişi elini kestirerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sungurlu Sarıkaya Köyü’nde ikamet eden H.U (57) evinin önünde spiral makinası ile dolap yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlikle sağ elini kesmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıs Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır.

Ayrıca Mecitözü’nde ikamet eden V.K (18) isimli genç ise tarlasında traktör ile çalıştığı esnada römorkun arkasına elini sıkıştırması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı genç sevk edildiği Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İki olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

SU KANALINA DÜŞTÜ

Çorum’da bir kişi su kanalına düşmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Uğurludağ İlçesi’ne bağlı Küçükerikli Köyü’nde ikamet eden R.A (68) isimli kişi su kanalının bulunduğu alanda dengesini kaybederek yaklaşık (2) metre yükseklikten aşağı düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı kişi kendi imkânlarıyla geldiği Uğurludağ Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

BİSİKLETTEN DÜŞTÜ

Çorum’da bisikletten düşen bir genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum’da bir köyde ikamet eden E.C (17) isimli genç köy içerisinde kullandığı bisikletten dengesini kaybederek yere düştü.

Hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanan genç Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

BAYAT’TA İKİ KAZA İKİ KİŞİ YARALANDI

Çorum’un Bayat İlçesi’nde yaşanan iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre ilk kaza önceki gün akşam saatlerinde Çankırı-İskilip Karayolu Hacıbayram köyü mevkiinde N.A (81) yönetimindeki otomobil ile seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Kazada hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanan yaşlı adam Bayat Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bayat’taki ikinci kaza ise Çankırı-İskilip Karayolu Eskialibey Köyü mevkiinde yaşandı. S.Y.(45) isimli şahıs yönetimindeki otomobil seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüsü hayati tehlikesi bulunacak şekilde yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İki kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

YAĞIŞLI HAVA KAZA YAPTIRDI

Çorum’da bir sürücü yağışlı hava nedeniyle kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre önceki gün öğleden sonra yaşana kaza Çorum Osmancık Karayolu Kırkdilim Köyü mevkiinde meydana geldi. İT. (32) yönetimindeki araç seyir halinde iken havanın yağışlı olması nedeniyle kayarak tarlaya girmesi sonucu kaza meydana gelmiştir.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Y.D. (44) hayati tehlikesi bulunacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıslar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL TIR’A ARKADAN ÇARPTI

Çorum’da bir otomobilin TIR’a arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan kaza Sungurlu-Kırıkkale Karayolu Kemallı Köyü mevkiinde meydana geldi. Kazada M.Ö. (59) yönetimindeki otomobil Sungurlu istikametinden Kırıkkale istikametine seyir halinde iken aynı yöne gitmekte olan E.A. (43) yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL TARLAYA UÇTU: 2 KİŞİ YARALI

Çorum’da bir otomobilin tarlaya uçması sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza önceki gün öğlen saatlerinde Çorum Kargı D-100 Karayolu Çeltiközü Köyü mevkiinde meydana geldi. Buna göre N.A. (53) yönetimindeki araç Samsun ili istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçtu.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.A. (46) hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanarak Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)