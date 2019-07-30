Çorum'dan kısa kısa...

3 KİŞİ DÜŞÜP YARALANDILAR

Çorum’da üç kişi düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Mecitözü İlçesi’nde A.S (71) isimli yaşlı adam tarlasında çalıştığı sırada traktör römorkundan düşerek yaralandı. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.

Çorum’da yaşayan A.B (67) isimli kişi de evinin merdivenlerinden düşerek hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıs Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.

Alaca’da da evinin merdivenlerinden düşen bir kişi yaralandı. Alaca Koyunoğlu Köyü’nde ikamet eden D.Y. (94), lavaboya gitmek istediği sırada dengesini kaybederek evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı. Yaralı İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaşanan üç olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Çorum’da psikolojik sorunları bulunan şahıs bahçede baygın bulundu.

Alınan bilgiye göre İskilip’te Elmalı Köyü’nde ikamet eden M.A (44) psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girdi.

Köydeki bahçelerine giden M.A. bir süre sonra ailesi tarafından bahçede baygın halde bulundu. İlaç içtiği düşünülen şahıs İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

BİR KİŞİ ELİNİ PATOSA KAPTIRDI

Oğuzlar’da elini patosa kaptıran genç yaralandı.

Önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şaphane Köyü’nde yaşayan Ş.D. (18) patos makinesi ile çalışırken elini makineye kaptırdı. Hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan genç Oğuzlar Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

İKİ İLÇEDE YANGIN

Mecitözü'nde 89 dönüm buğday yandı, Dodurga'da 10 dönüm alanda örtü yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre Mecitözü’nde buğday ekili tarlada saman kızışması sonucu yangın çıktı. Önceki gün öğle saatlerinde Mecitözü’nün Alancık Köyü Gölyeri mevkiinde buğday ekili tarlalarda saman kızışması sonucu çıkan yangında 89 dönüm buğday tamamen yandı. çıkan yangın, köy halkı tarafından söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma işlemi yaptı.

Dodurga’nın Dikenli Köyü’nde de 10 dönümlük arazide örtü yangını meydana geldi.

Köyün Dikmen mevkiinde arazisi bulunan A.S. adlı şahıs, temizlik amacıyla topladığı otları yaktı. Rüzgarın etkisiyle yangını yayılarak 10 dönümlük alanda örtü yangını meydana geldi. Yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alındı.

İki olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

EŞEKTEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde bir kişi eşekten düşmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre Osmancık’ta bulunan bir köyde ikamet eden H.A., isimli şahıs tarlasından evine döndüğü esnada eşeğin üzerinden düşerek yaralandı.

Yaralı şahıs Osmancık Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından beyin kanaması şüphesi ile Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

MANTAR ZEHİRLEDİ

Çorum’da mantar zehirlenmelerine her gün yenileri ekleniyor.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Oğuzlar İlçesi’nde de bir kişi mantardan zehirlendi.

Oğuzlar’ın Kayı Köyü’nde ikamet eden A.İ (84) isimli yaşlı kadın yemiş olduğu mantarlardan hayati tehlikesi olmayacak şekilde zehirlenerek Oğuzlar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı kadın burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)