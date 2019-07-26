Çorum'dan kısa kısa...

DÜDÜKLÜ TENCERE PATLADI!

Sungurlu’da düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Alına bilgiye göre Sungurlu’da sabah saatlerinde bir işyerinde yaşanan olayda 39 yaşındaki A.Ç isimli kişi düdüklü tencerede yemek yaptığı sırada tencere bir anda patladı.

Patlamanın etkisiyle yüz bölgesinden hayati tehlike olacak şekilde yaralanan şahıs Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

EVLİ ÇİFT ZEHİRLENDİ

Çorum’un bir köyünde karı ve koca çift bahçelerinden topladıkları mantarları yemeleri sonucu rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındılar.

Alınan bilgiye göre, İ.T.(65) isimli erkek şahıs ile eşi M. T. (61), bahçelerinden topladıkları mantarları yemeleri sonucu rahatsızlandı.

Kendi imkanları ile birlikte Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen çift zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alındılar. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

HIZAR MAKİNESİNİN ÜZERİNE DÜŞEN KİŞİ AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Çorum’da hızar makinası üzerine düşen şahıs ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre önceki gün öğlen saatlerinde merkeze bağlı Kadıkırı Köyü’nde yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Kadıkırı Köyü’ndeki evinin bahçesinde hızar makinası ile odun kesen D.A.(50) isimli kişi çalışırken dengesini kaybederek çalışır durumda dinlenmek için yere bıraktığı hızar motorunun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Yaralı şahıs Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikat başlatıldı.

PARMAĞINI BUĞDAY MAKİNESİNE KAPTIRDI

Çorum’da bir kişi parmağını buğday makinesine kaptırması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum’un İskilip İlçesi’ne bağlı Hacıpiri Mahallesi’nde yaşanan olayda İ.A isimli kişi sağ elinin serçe parmağını buğday makinasına kaptırması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Yaralı şahıs İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Çorum merkez Gülabibey Mahallesi’nde ise K.K isimli kişi ikametinde boya yaptığı sırada elini kapıya sıkıştırması sonucu yaralandı.

OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Çorum’da bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Oğuzlar İlçesi’nde yaşanan olayda ilçe istikametine seyir halinde bulunan A.M (53) isimli kişinin yönetimindeki araç sürücünün dikkatsizlik ve tedbirsizliği sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.A (37) isimli kadın hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Oğuzlar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

TRAKTÖR YOLDAN ÇIKTI

Çorum’da bir traktörün yoldan çıkması sonucu yaşanan kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre İskilip Kurusaray mevkiinde yaşanan kazada Sorkun Köyü istikametinden Kurusaray istikametine seyir halinde bulunan M.U (22) yönetimindeki traktör dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonucu kaza yaşadı.

Kazada traktör sürücüsü genç hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)