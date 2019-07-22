Çorum'dan kısa kısa...

GÖĞSÜNE ODUN PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Çorum’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan 43 yaşındaki şahıs tavandan göğsüne düşen odun parçası ile ağır şekilde yaralanarak hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre Çorum’un İskilip İlçesi’nde meydana gelen olayda 43 yaşındaki M.B isimli işçi çalışırken tavandan düşen odun parçasının göğüs kısmına gelmesi üzerine sonucu ağır şekilde yaralandı.

Yaralı kendi imkânları ile geldiği İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan İskilip’te başka bir işyerinde çalışan S.F (38) isimli işçi de hilti makinası ile çalışırken, kırdığı malzemenin parmağına gelmesi sonucu yaralanarak kendi imkânları ile geldiği İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi. İki olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

İLAÇTAN ZEHİRLENDİ

Çorum’da bir kişi çok sayıda ilaç içinde zehirlendi.

Alınan bilgiye göre İskilip Yalakçay Köyü’nde ikamet eden S.A isimli 15 yaşındaki genç bahçesinde çalışırken rahatsızlandığı için kullandığı mide ilacından 5 tane içti. Hayati tehlikesi olmayacak şekilde rahatsızlanan genç kendi imkanları ile geldiği İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

4 YAŞINDAKİ KÜÇÜK ÇOCUK YARALANDI

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki küçük çocuk yaralandı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yaydiğin Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yaydiğin köyü istikametinden Çorum ili istikametine seyir halinde olan C.A.(36) isimli şahıs yönetimindeki araç karşı yönden gelmekte olan M.K.B. (28) isimli şahıs yönetimindeki araçla çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza neticesinde; araçta yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki G.A. isimli küçük çocuk hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından ambulans ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARİYERE ÇARPTI

Çorum’da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza önceki gün akşam saatlerinde Sungurlu Kırıkkale yolu Bahşili Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 44 yaşındaki A.H. isimli şahıs yönetimindeki araç Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halindeki iken bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan H.H. (39) ve Z.H. (1) hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla 112 sağlık görevlileri tarafından yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞLI ADAM YARALANDI

Çorum’da Ankara yolu üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 71 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Çorum-Ankara karayolu Kadıkırı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çorum ili istikametinden Ankara ili istikametine seyir halinde bulunan 71 yaşındaki İ.S isimli şahıs yönetimindeki motosikleti ile Çorum TÜVTÜRK Araç Muayene istasyonuna geldiği esnada sol şeride geçmek istediği ancak sol şeritte seyir halinde bulunan 40 yaşındaki T. T. isimli şahıs yönetimindeki aracı fark etmeyerek çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücünün hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı. Yaralı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Haber Merkezi)