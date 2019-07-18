Çorum'dan kısa kısa...

ALKOLDEN ZEHİRLENDİ

Çorum’da bir kişi içtiği alkolden dolayı zehirlendi.

Alınan bilgiye göre Çorum’un İskilip İlçesi’ne bağlı Sakarya Mahallesi’nde ikamet eden M.D isimli kişi içtiği kaçak alkolün ardından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde zehirlendi. İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişi ileri tetkik ve tedavi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İskilip’in Yenicamii Mahallesi’nde ise O.D isimli çocuk evde bulunan ilaçlardan içerek hayati tehlike arzeder şekilde zehirlendi. İskilip Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından küçük çocuk ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İki olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

OTOMATİK KAPIYA AYAĞINI SIKIŞTIRDI

Çorum’da bir kişi ayağını otomatik kapıya sıkıştırması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum merkeze bağlı Sarmaşa Köyü’nde ikamet eden A.K (44) isimli kişi bağ evinin otomatik kapısını açtığı, daha sonra otomatik kapının aniden kapanması ile sağ ayağını kapıya sıkıştırması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Kendi imkânları ile Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen yaralı tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

ELİNİ KESTİRDİ

Çorum’da bir kişi elini cama kestirerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre Uğurludağ’ın Karakısık Köyü’nde ikamet eden 20 yaşındaki M.T isimli genç evinin balkonundaki kırılan camı değiştirmeye çalışırken kırılan camın elini kesmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı genç Uğurludağ Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

BARİYERE ÇARPTI

Çorum’da bir kişinin kullandığı otomobil bariyere çarptı.

Alınan bilgiye göre önceki gün sabah saatlerinde Çorum Samsun Karayolu Elvan Çelebi Köprüsü mevkiinde yaşanan olayda bir kişi yaralandı.

Tokat’ın Turhal ilçesi istikametinden Ankara istikametine seyir halinde bulunan F.N.G(26) isimli kadının yönetimindeki araç sürücünün bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizliği nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarpması sonucu kaça geçirdi.

Kazada hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan kadın sürücü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL TRAKTÖRE ÇARPTI: 3 YARALI

Çorum’da otomobilin traktöre çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Zile-Alaca Karayolu üzerinde yaşanan kazada M.D (60) yönetimindeki araç seyir halinde iken Alaca istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan Y.G (41) yönetimindeki traktöre çarptı.

Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan D.Ö (47) hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ARAÇ DEVRİLDİ

Çorum’da yol yapım çalışmalarında kullanılan bir araç devrildi.

Alınan bilgiye göre Sungurlu Beşkız Köyü Karakaya mevkiinde G.G (39) yönetimindeki dorse aracı yol yapım çalışmaları sırasında mıcır boşaltımı yaparken, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)