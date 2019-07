Çorum'dan kısa kısa...

HAYVANIN TEPTİĞİ GENÇ YARALANDI

Çorum’da hayvan tepmesi sonucu ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay Mecitözü İlçesi’ne bağlı Figani Köyü’nde önceki gün öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre köyde ikamet eden 19 yaşındaki B E. İsimli genç hayvan tepmesi sonucu ağır bir şekilde yaralandı.

Yaralı genç ilk müdahalenin ardından Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

DÜŞEREK YARALANDILAR

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda kişi düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre İskilip Kuzköy’de ikamet eden S.A (60) isimli kadın kendisine ait tarlada römorka saman yüklediği sırada yaklaşık (3) metre yükseklikten aşağı düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı kadın İskilip Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Dodurga Alpagut Köyü’nde M.T (25) isimli kişi işyerinde dengesini kaybederek düşünce sol ayak bileğinden yaralandı. Yaralı işçi Dodurga Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sungurlu Örnekevler Mahallesi’nde Z.C isimli kişi işyerinde ayağının kayarak merdivenden düşmesi sonucu yaralanırken, Ankara yolu üzerindeki bir işyerinde çalışan E.D yüksekten düşerek yaralandı. Sungurlu Gürpınar Mahallesi’nde ise H.K isimli kişi alkolün etkisiyle ayağının kayması sonucu düşerek hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Eskiekin Köyü’nde E.K (33) isimli işçi de naylonları düzeltmek için çıktığı sera üzerinden sırt üstü düşerek yaralandı. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan işçi tedavisinin ardından taburcu edildi. Buharaevler Mahallesi’nde ise B.B isimli kişi çalıştığı işyerinde bayılarak düşmesi sonucu hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan işçi tedavisinin ardından taburcu edildi.

OTOMOBİL TARLAYA GİRDİ

Çorum’da bir otomobil tarlaya girerek kaza geçirdi.

Alınan bilgiye göre geçtiğimiz gün akşam saatlerindeki kaza Çorum İskilip Karayolu Danaderesi mevkiinde meydana geldi.

Çorum istikametinden İskilip istikametine seyir halinde olan M.Y. (43) isimli şahıs sevk ve idaresindeki araç direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan tarlaya düştü. Sürücünün alkolün etkisiyle yaptığı kaza sonucu araçta bulunan M.E (75) ve G.O. (26) isimli şahıslar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

AĞAÇTAN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

Çorum’un Mecitözü İlçesi’nde dut ağacından düşen 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Boyacı Köyü’nde ikamet eden B.K. (47) dut ağacından meyve topladığı sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ağaçtan düşerek yaralandı.

Hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan B.K Mecitözü Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

