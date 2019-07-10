Çorum'dan kısa kısa...

MOTORLU TESTERE ÇOCUĞU YARALADI

Kargı’da motorlu testere kullanan bir şahıs ayağından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Kargı’nın Güney Köyü’nde meydana geldi. T.T., (14) isimli şahıs motorlu testere ile odun kestiği esnada dikkatsizliği sonucu sol ayağından yaralandı.

Yaralı sevk edildiği Kargı Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

TRAKTÖR YANDI

Osmancık'ta bir çiftçiye ait traktör tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre traktör yangını Osmancık’ın Avlağı Köyü’nde yaşandı. A.D isimli şahsa ait traktör kendisine ait arazide park halinde iken elektrik sistemindeki arızadan dolayı alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

ELİNDEKİ ANAHTAR KAŞINI YARALADI

Alaca’da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay Karaçal Köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşandı. Y.Y., isimli şahıs kullandığı iş makinesinin arızasını tamir ettiği esnada elindeki anahtarın kaşına çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı sevk edildiği Alaca Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

SU TANKERİ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sungurlu’da bir kişi üzerine su tankeri devrilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çayyaka köyünde meydana gelen kazada, R.A. (69) isimli şahıs tarlada su tankerini traktörünün arkasına takmaya çalıştığı esnada su tankerinin okunun elinden kayarak üzerine düşmesi sonucu başından yaralandı.

Yaralı şahsın Kızılırmak Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ileri tetkik için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan aynı köyde E.A (19) isimli genç evinin avlusunda bulunan demir kapıyı açtığı esnada sabitleme demirinin takılı kalması sonucu başından hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı genç Kızılırmak Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. İki olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

2 ARAÇ ÇARPIŞTI, 4 KİŞİ YARALANDI

Alaca'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Günhan Mahallesi'nde yaşandı.

Önceki gün sabah saatlerinde yaşanan olayda A.K. ve T.K.'nin sevk ve idaresindeki araçlar Günhan Mahallesi’nde çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan P.K. ve M.K., hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI

Çorum’da bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Osmancık’ta bir traktör ile otomobil çarpıştı. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan trafik kazasında H.A. ve A.U.'nun sevk ve idaresindeki traktör ve otomobil çarpıştı.

Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan A.K., hafif şekilde yaralanarak Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili bilgi verile Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma açılırken, kazaya karışan tarafların birbirlerinden davacı oldukları da öğrenildi.

GAZ ZEHİRLEDİ

Alaca'da bir kişi gaz kaçağı nedeni ile zehirlendi.

Alınan bilgiye göre Alaca'nın Cengizhan Mahallesi'nde R.K., isimli kişi evinde gaz kaçağından dolayı hayati tehlike arz etmeyecek şekilde zehirlendi.

R.K., Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

Dodurga Okul Mahallesi’nde yaşayan S.T isimli kişi ise hastalığından dolayı içtiği ilaçlardan hayati tehlike olmayacak şekilde zehirlendi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Çorum’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Alınan bilgiye göre Çorum-Osmancık karayolu üzerinde Ş.Ö (52) yönetimindeki araç Çorum istikametine seyir halinde iken viraja girdiği sırada karşı yönden gelen F.Ş (35) yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda bulunan O.B (58) isimli kişi hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1’İ AĞIR 3 KİŞİ YARALI

Çorum’da bir otomobil takla attı.

Kaza Çorum-Alaca Karayolu İbrahim Köyü mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre A.G (59) yönetimindeki araç Çorum istikametinden Alaca istikametine seyir halinde iken sürücünün dikkatsizlik ve tedbirsizliği nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun orta kısmında bulunan refüje çarparak takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan F.G. (56) ve A.G. (21) isimli kişiler yaralandı. Yaralılardan araç sürücüsünün hayati tehlikesi olması nedeniyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)