Çorum'dan kısa kısa...

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08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:34
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MOTORLU TESTERE ÇOCUĞU YARALADI

Kargı’da motorlu testere kullanan bir şahıs ayağından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Kargı’nın Güney Köyü’nde meydana geldi. T.T., (14) isimli şahıs motorlu testere ile odun kestiği esnada dikkatsizliği sonucu sol ayağından yaralandı.

Yaralı sevk edildiği Kargı Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

TRAKTÖR YANDI

Osmancık'ta bir çiftçiye ait traktör tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre traktör yangını Osmancık’ın Avlağı Köyü’nde yaşandı. A.D isimli şahsa ait traktör kendisine ait arazide park halinde iken elektrik sistemindeki arızadan dolayı alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

ELİNDEKİ ANAHTAR KAŞINI YARALADI

Alaca’da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay Karaçal Köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşandı. Y.Y., isimli şahıs kullandığı iş makinesinin arızasını tamir ettiği esnada elindeki anahtarın kaşına çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı sevk edildiği Alaca Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

(Haber Merkezi)

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