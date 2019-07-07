Çorum'dan kısa kısa

BİSİKLETİYLE BAŞKA BİR BİSİKLETE ÇARPTI

Çorum’da bir kişi bisikletle başka bir bisiklete çarparak yaralandı.

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi’nde yaşanan olayda A.A yönetimindeki bisiklet seyir halinde iken park halinde bulunan başka bir bisiklete çarptı. Kaza sonucunda bisiklet sürücüsü düşerek hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

ELİNİ SIKIŞTIRDI

Çorum’da bir işçi elini sıkıştırması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan E.B isimli kişi sol elini, kullandığı araç ile duvar arasına sıkıştırması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı işçi sevk edildiği Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edilirken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

AĞAÇTAN DÜŞTÜLER

Çorum’da iki kişi çıktıkları ağaçtan düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre İskilip’e bağlı Kavak köyünde ikamet eden K.S. (51) isimli kadın kendisine ait tarlada ıhlamur ağacında ıhlamur bitkisi topladığı sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle dengesini kaybederek aşağı düşmesi sonucu hayat tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi’nde ise S.T isimli kişi kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Yaralı kişi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

(Haber Merkezi)